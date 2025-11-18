محافظ المنوفية يزور نفق البساتين لمتابعة أعمال تطويره قبل الشتاء

المنوفية- أحمد الباهي:



تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين" بحي غرب شبين الكوم، ضمن خطة المحافظة لتأهيل الأنفاق وشبكات الطرق استعدادًا لموسم الشتاء، بما يضمن منع تجمع مياه الأمطار وتحسين مستوى الخدمات، رافقه سيد شعبان رئيس حي غرب، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.



وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة، وتغيير شبكة الصرف، وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل السريع مع تجمعات المياه، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتنفيذ أعمال تجميل للمنطقة المحيطة بالنفق لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمة.



ووجّه أبو ليمون بالعمل بالتوازي في الإنارة والتجميل وتغيير شبكات الصرف، مع المتابعة الميدانية المستمرة، وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، والالتزام بالمواصفات الفنية، كما شدد على التنسيق مع المرور لتيسير الحركة باعتبار المنطقة حيوية وتشهد كثافات مرورية.



وأكد محافظ المنوفية أن العمل متواصل في رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات، وفق خطط مدروسة تستهدف تحسين الخدمات وملامسة احتياجات المواطن بشكل مباشر على أرض الواقع.



ويستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بمتفرعات صلاح سالم ومجزر بي العرب بالباجور، ومبنى التأمين الصحي ومجمع الخدمات بسنتريس، إلى جانب متابعة انتظام الدراسة بمدرسة عثمان بن عفان، والتشغيل التجريبي لمحطتي رفع وصرف صحي بقورص وشطانوف، وأعمال التشطيبات بالسوق الحضاري والوحدة الصحية ومجمع الخدمات بدروة.