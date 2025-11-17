إعلان

التحفظ على 3.2 طن جبن.. حملة تموينية تضبط مصنع موزاريلا مخالفًا بالدقهلية

كتب : مصراوي

11:13 م 17/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (2)
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (3)
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (3)
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (4)
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية (4)
  • عرض 8 صورة
    حملة تفتيشية مكبرة لتموين الدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج جبن الموزاريلا ومنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، وتحرير 320 مخالفة متنوعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

مصنع جبن بدون ترخيص

تمكنت الحملة من ضبط المصنع المخالف والتحفظ على 3225 كيلوجرامًا (3.2 طن) من جبن الموزاريلا لضمان سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق وحماية المستهلكين.

سولار وسجائر وسلع أخرى

كما شملت الحملة ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص والتحفظ على 200 لتر سولار، بالإضافة إلى ضبط سلع متنوعة بدون فواتير منها 21 قاروصة سجائر، وكميات من الزيوت والصابون والكلور مجهولة المصدر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصنع دون ترخيص جبن فاسد حملة تموينية تموين الدقهلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو