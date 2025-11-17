فيديو وصور - "الوداع الأخير"..مصرع 3 أطفال دهسًا أثناء توجههم للمدرسة في

الدقهلية - رامي محمود:

قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج جبن الموزاريلا ومنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، وتحرير 320 مخالفة متنوعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

مصنع جبن بدون ترخيص

تمكنت الحملة من ضبط المصنع المخالف والتحفظ على 3225 كيلوجرامًا (3.2 طن) من جبن الموزاريلا لضمان سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق وحماية المستهلكين.

سولار وسجائر وسلع أخرى

كما شملت الحملة ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص والتحفظ على 200 لتر سولار، بالإضافة إلى ضبط سلع متنوعة بدون فواتير منها 21 قاروصة سجائر، وكميات من الزيوت والصابون والكلور مجهولة المصدر.