نتنياهو: صادقنا اليوم على أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز لمصر

كتب-عبدالله محمود:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب صادقت اليوم الأربعاء، على أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليار شيكل.

وأوضح نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن نحو 58 مليار شيكل من قيمة الصفقة سيدخل إلى خزينة الدولة، مؤكدًا أن المصادقة جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأمنية الضرورية.

وأشار إلى أن العائدات خلال السنوات الأربع الأولى ستبلغ نحو نصف مليار شيكل، على أن يبدأ الدخل السنوي بعد ذلك بالارتفاع ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الاتفاق مع مصر جاء عقب مفاوضات صعبة.