أسيوط - محمود عجمي:



في فاجعة هزت قرية منقباد بأسيوط، لقي ثلاثة أطفال، بينهم شقيقان، مصرعهم صباح اليوم الإثنين، بعد أن صدمتهم سيارة نقل أثناء توجههم إلى مدارسهم بعزبة أبو القاسم، قبل أن يلوذ قائدها بالفرار، والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه لاحقًا.



"كان بيوصل أخوه وابنة عمه"



روى جد الضحايا أن حفيده "طارق" (14 عامًا)، كان يصطحب شقيقه "جمال" (12 عامًا) وابنة عمه "بسمة" (10 أعوام) يوميًا إلى مدرستيهما قبل أن يتوجه إلى مدرسته، لكن سيارة مسرعة دهستهم جميعًا، ولم يتوقف سائقها لإنقاذهم.



القبض على السائق الهارب



كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق المتسبب في الحادث وألقت القبض عليه.



جنازة مهيبة ومطالب بتشديد الرقابة



وشيّع المئات من أهالي قرية منقباد جثامين الأطفال إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، مطالبين محافظ أسيوط وإدارة المرور بتشديد الرقابة على الطرق للحد من الحوادث التي تزهق أرواح الأبرياء.



وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة.





