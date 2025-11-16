السيطرة على حريق بمطعم في قويسنا (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:



أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، حريقًا هائلًا اندلع داخل مطعم للمأكولات بمدينة قويسنا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة، فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.



أسفر الحريق عن وقوع تلفيات داخلية بالمطعم، وبدأت لجنة مختصة في معاينة الموقع لتحديد أسباب اندلاع النيران.



وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

