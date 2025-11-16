القليوبية تحاكي مواجهة الأمطار بـ50 معدة وتعلن الجاهزية القصوى (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تجربة محاكاة حية لشفط وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق الرئيسية، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ50 معدة متخصصة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء.

نُفذت التجربة في عدد من الأنفاق الحيوية بمدن بنها وطوخ وقها، بحضور قيادات تنفيذية، بهدف التأكد من سرعة التعامل الفوري مع أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة

وأكد المحافظ على جاهزية محطات الرفع والمعدات، ووجه باستمرار تطهير شبكات الصرف الصحي، ومراجعة تأمين أعمدة الإنارة لتجنب الحوادث، مع رفع درجة الاستعداد في جميع غرف العمليات وإدارات الأزمات.

كما شدد عطية على ضرورة المتابعة المستمرة لصفايات وخطوط الصرف في الشوارع والأنفاق، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لضمان سلامتهم خلال موسم الأمطار.