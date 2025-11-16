إعلان

مرشح بالدقهلية يرتدي الزي الفرعوني بمؤتمره: "الشو مش هدفي" (صور)

كتب : رامي محمود

05:50 م 16/11/2025
    مرشح بالدقهلية (9)
    مرشح بالدقهلية (6)
    مرشح بالدقهلية (5)
    مرشح بالدقهلية (4)
    مرشح بالدقهلية (2)
    مرشح بالدقهلية (16)
    مرشح بالدقهلية (15)
    مرشح بالدقهلية (14)
    مرشح بالدقهلية (7)
    مرشح بالدقهلية (12)
    مرشح بالدقهلية (11)
    مرشح بالدقهلية (10)
    مرشح بالدقهلية (1)
    مرشح بالدقهلية (8)
    مرشح بالدقهلية (13)

الدقهلية - رامي محمود:


أثار مرشح بانتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية حالة من الجدل، بعد ظهوره مرتديًا زيًا فرعونيًا خلال مؤتمر انتخابي أقامه في مسقط رأسه بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس.


المشهد الذي تم تداوله على نطاق واسع، بدأ بدعوات عبر مكبرات الصوت على مركبات "التوك توك" لحضور مؤتمر المرشح المستقل أشرف علي عبدالهادي، عن الدائرة الثالثة (بلقاس وجمصة والستاموني)، مع وعد الحضور بـ"مفاجأة"، تم الكشف عنها بصعوده إلى المنصة مرتديًا بدلة سوداء عليها نقوش فرعونية وصورة لتمثال توت عنخ آمون، محاطًا بفتيات يرتدين ملابس فرعونية بيضاء وشباب يحملون "مفتاح الحياة" ومجسمًا لتمثال رمسيس.


لم يقتصر المشهد على الملابس فقط، بل استكمله المرشح بإذاعة مقطوعات موسيقية أوبرالية، كتلك التي عُزفت خلال حفل موكب المومياوات الملكية، في محاولة لإضفاء طابع تاريخي على الحدث.


في تصريحاته لـ مصراوي، نفى عبدالهادي أن يكون دافعه هو "الشو الإعلامي"، مؤكدًا أن حبه وانتمائه لوطنه هما ما دفعاه لذلك. وأوضح أنه يعمل دكتورًا أكاديميًا ورئيس قسم لإدارة الضيافة، وأن دعم السياحة جزء أساسي من برنامجه الانتخابي.


وأشار إلى أنه طلب من لجنة تلقي أوراق الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية اختيار رمز انتخابي يرتبط بمجال عمله، وبالفعل اختار رمز "تمثال رمسيس".


وأضاف أن فكرة ارتداء الزي الفرعوني تبلورت في ذهنه بالتزامن مع الاحتفالات التي شهدتها مصر مؤخرًا في المتحف المصري الكبير، متسائلًا: "هلاقي فين أحسن من زي أجدادنا الفراعنة علشان أتباهى وأفتخر به".


يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى في محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.




مجلس النواب مرشح بالدقهلية الزي الفرعوني

