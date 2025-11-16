جامعة المنيا الأهلية تطلق وحدة للتحول الرقمي وتطبق بصمة الوجه (صور)

افتتاح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد وإتاحة التقاضي عن بعد (صور)

المنيا - جمال محمد:



أعلن مجلس جامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، عن تدشين وحدة متكاملة للتحول الرقمي، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الرقمي وضمان جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



أكد الدكتور فرحات، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأحد، أن الوحدة الجديدة تضم أقسامًا لنظم المعلومات الإدارية، الخدمات الرقمية، الاختبارات الإلكترونية، والبنية التحتية، وتهدف إلى بناء بيئة تعليمية ذكية ودعم الحوكمة والاعتماد الأكاديمي.



وفي سياق متصل، أقر المجلس تطبيق منظومة كاميرات ذكية تعتمد على تقنية التعرف على الوجه لتتبع حضور وانصراف العاملين، بهدف تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري.



كما وافق المجلس على تشكيل لجان المقاصّة العلمية لاستقبال الطلاب المحوَّلين من جامعات أخرى، موجهًا بسرعة إنجاز مهامها لتيسير إجراءات قبولهم. وناقش الاجتماع أيضًا استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للجامعة لدعم المشروعات التطويرية والتوسع في البرامج الأكاديمية.



على صعيد التعاون الأكاديمي، وافق المجلس على توقيع بروتوكول مع جامعة المنيا الحكومية في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية، لتوفير فرص تدريب عملي وبحث ميداني للطلاب، ودعم المشروعات التي تخدم المجتمع المحلي.

