"أقنعة وسيوف".. أمن الإسكندرية يكشف كواليس فيديو حرب الشوارع بمحرم بك



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على 8 أشخاص، عقب تداول مقطع فيديو يظهر تورطهم في مشاجرة عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء، بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وتبين من الفحص أن المتهمين تعمدوا إثارة الذعر بين المواطنين عبر التشاجر في أحد الشوارع مستخدمين أدوات حادة وزجاجات، مع إخفاء وجوههم بأقنعة.

وشكلت مباحث القسم فريقًا بحثيًا لفحص الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتحديد هوية المتورطين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.