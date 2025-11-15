مديرية الطرق تواصل أعمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الطرق والنقل فى الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، استكمال أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات داخل المحافظة.

وشملت أعمال التطوير توريد وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بمنطقتي العبور والشهداء، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترفيق والتأسيس، وفق خطة تطوير تستهدف إعادة تأهيل شبكات الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تواصل المديرية تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي تتضمن تطوير عدد من الشوارع بمناطق الرابعة دبش بحي ثالث، إلى جانب استكمال أعمال رفع الكفاءة بمنطقتي العبور والشهداء بحي ثان، في إطار برنامج عمل ممتد يشمل العام المالي القادم.