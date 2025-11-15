إعلان

مديرية الطرق تواصل أعمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

كتب : مصراوي

09:17 م 15/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تطوير وتأهيل الطرق
  • عرض 4 صورة
    تطوير وتأهيل الطرق
  • عرض 4 صورة
    تطوير وتأهيل الطرق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الطرق والنقل فى الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، استكمال أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات داخل المحافظة.

وشملت أعمال التطوير توريد وتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بمنطقتي العبور والشهداء، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترفيق والتأسيس، وفق خطة تطوير تستهدف إعادة تأهيل شبكات الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تواصل المديرية تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي تتضمن تطوير عدد من الشوارع بمناطق الرابعة دبش بحي ثالث، إلى جانب استكمال أعمال رفع الكفاءة بمنطقتي العبور والشهداء بحي ثان، في إطار برنامج عمل ممتد يشمل العام المالي القادم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطوير وتأهيل الطرق مديرية الطرق الاسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا