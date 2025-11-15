وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس أسوان (صور)

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتنسيق الكامل والفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة الحالة الصحية لطلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر".

وأتى ذلك عقب تعرض الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه لحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة)، في المسافة الواقعة بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

أسفر الحادث المؤسف عن إصابة 24 طالبًا وطالبة بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات وكسور، كما أسفر عن وفاة مشرفة الفوج داليا سليمان (50 عامًا) والطفلة سلوان محمود مرزوق (14 عامًا).

تقدّم وزير الثقافة بخالص التعازي لأسر الفقيدتين، داعيًا الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم بسلام إلى ذويهم.

ويتابع وزير الثقافة منذ اللحظة الأولى الحالة الصحية للمصابين، ووجّه رئيس هيئة قصور الثقافة، اللواء خالد اللبان، بالتوجه إلى مدينة إسنا للاطمئنان على المصابين بمستشفى طيبة، وتوفير كافة سبل الدعم، لحين عودته من مهمة العمل بدولة الإمارات وتوجهه إلى الأقصر، حيث يجري التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة خروج الحالات تباعًا، بالتوازي مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لضمان توفير كل أوجه الرعاية والدعم للطلاب وأسرهم.

وجرى التنسيق مع محافظ الأقصر، عبد المطلب عمارة، لتأمين جميع الاحتياجات العلاجية للمصابين، حيث نُقل الطلاب إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ويجري استكمال تلقيهم للخدمات الطبية المتخصصة حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

وتقدّم اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجلس إدارة الهيئة، بخالص العزاء لأسر الفقيدتين، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.