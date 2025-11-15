نائب محافظ الأقصر ومدير الصحة يزوران مصابي حادث أتوبيس أسوان (صور)

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

الأقصر - محمد محروس:

زار الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، اليوم السبت، مصابي حادث انقلاب أتوبيس طلاب أسوان على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية، والذي أسفر عن وفاة المشرفة وطالبة وإصابة 22 طالبًا.

وجرت الزيارة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث وجّه المسؤولان الطاقم الطبي بتوفير رعاية طبية متكاملة للطلاب ومتابعة حالاتهم على مدار الساعة.

وأكد نائب المحافظ أنه يتابع الموقف أولاً بأول، مشيرًا إلى أن المحافظة وفّرت جميع الإمكانيات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث ودعم الطلاب وذويهم في هذا الظرف الصعب.

وقدّم المسؤولان التعازي لأسر الضحايا، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.