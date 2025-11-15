إعلان

مصدر عن حادث الأقصر: الأتوبيس يقل طلابًا ضمن اليونيسيف وقصور الثقافة (صور)

كتب : محمد محروس

01:03 م 15/11/2025
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (3)
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (4)
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (2)

الأقصر - محمد محروس:

قال مصدر أمني إن الأتوبيس الذي انقلب، صباح اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، كان ينقل طلابًا من محافظة أسوان خلال عودتهم من المدينة الشبابية بالإسماعيلية، ضمن برنامج توعوي وتثقيفي تنظمه "يونيسيف مصر" بالشراكة مع قصور الثقافة بأسوان.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة المشرفة المرافقة للرحلة، وإصابة 23 طالبًا بجروح وإصابات متفرقة.

وجرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات إسنا وطيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تواجدت في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى، وتم فرض سيولة مرورية على الطريق، فيما تواصل فرق الفحص الفني والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

اليونيسيف محافظة الأقصر يونيسيف مصر قصور الثقافة بأسوان سيارة إسعاف

