سقط تحته أثناء تحركه.. مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالمنوفية -صور

كتب : مصراوي

10:51 م 14/11/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محطة قطارات قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، مصرع شخص أسفل عجلات القطار المار بالمدينة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن الجهات الأمنية توجهت لموقع الحادث وبالفحص تبين أن المتوفى رجل يُدعى "ي.ب"، مقيم بقرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا، وتوفاه الله في الحال، عقب سقوطه أسفل القطار، وتقرر نقل جثمانه بسيارة إسعاف إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدورها وجهت بعرضه على الطب الشرعي.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محطة قطارات قويسنا مصرع شخص أسفل عجلات القطار النيابة العامة مستشفى قويسنا العام المنوفية

