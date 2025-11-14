الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شيّع العشرات من المواطنين جنازة المهندس عبد الله الحمصاني، الذي قتل على يد صديقه رميًا بالرصاص في الشارع بمنطقة الموقف الجديد غرب الإسكندرية، إثر خلافات سابقة تحولت إلى غدر وحقد.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الجمعة بمسجد العمري بمنطقة كرموز، قبل أن يُوارى الثرى بمقابر أسرته بالعامود. وشهدت الجنازة حالة من الحزن والصدمة بين زملائه في العمل وأسرته، بينهم زوجته وطفلاه، وسط تساؤلات: بأي ذنب قتل؟

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته، وفر الجاني هاربًا بسيارته.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة ويعاني من أمراض نفسية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

واتضح أن علاقة صداقة طويلة كانت تجمع الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، وتحولت إلى خلافات بعد تعدّي الأخير على زوجة الضحية بالسب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجاني للانتقام وارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



اقرأ أيضًا:

بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية



القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص في الإسكندرية



7 رصاصات.. من قتل مهندس الإسكندرية في الشارع؟



أول تعليق من نقابة المهندسين على مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية



من هو المهندس المقتول في الإسكندرية؟ .. نقابة المهندسين تكشف التفاصيل



اشترى طبنجة من الصعيد.. مفاجآت صادمة في جريمة مقتل مهندس الإسكندرية



الجاني ظل واقفًا بجوار الجثة وطارده المارة.. لحظة مقتل مهندس الإسكندرية (فيديو وصور)



قتله صديقه رميًا بالرصاص.. الصور الأولى لمهندس الإسكندرية



حكاية جريمة مروعة هزت الإسكندرية.. ماذا حدث للمهندس عبد الله؟(فيديو وصور)



التصريح بدفن الجثمان .. 3 قرارات للنيابة في واقعة مقتل مهندس الإسكندرية (صور)



