حماية الطفل بقنا تفحص بلاغ سيدة تتهم زوجها بتعذيب طفليهما

قنا- عبدالرحمن القرشي:

باشرت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، إجراءات فحص بلاغ تقدمت به سيدة في العقد الثالث من عمرها، أفادت بتعرض طفليها للتعذيب على يد والدهما بقرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص.

وقالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، إنه جرى تكليف لجنة متخصصة من الوحدة للانتقال وفحص الاستغاثة، والاستماع إلى أقوال الأم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضحت أن السيدة كانت قد تزوجت بمحافظة أسوان، وبسبب خلافات أسرية عادت إلى منزل أسرتها بقوص، فيما منع الزوج زوجته من اصطحاب طفليها.

وأضافت أن الجيران أخطروا الأم لاحقًا بتعرض الطفلين للضرب المبرح من قبل الأب، ما أسفر عن إصابتهما بكسور.

وتمكنت السيدة من استعادة طفليها والعودة بهما للإقامة معها في قوص، وحررت محضرًا رسميًا بالإصابات داخل مركز شرطة قوص.

وأكدت مدير وحدة حماية الطفل، أن لجنة الوحدة زارت الأم لفحص الحالة ميدانيًا، وأنه جارٍ التنسيق بين وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا ونظيرتها بمحافظة أسوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأب، بما يضمن حماية الطفلين ومحاسبة المسؤول عن الواقعة.