"منتجة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك

كتب : نهي خورشيد

12:22 ص 21/12/2025
    سندس أحمد سليمان (8)
    سندس أحمد سليمان (7)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (4)
    سندس أحمد سليمان (6)
    سندس أحمد سليمان (2)
    سندس أحمد سليمان (3)
    سندس أحمد سليمان (1)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (5)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (2)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (3)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (13)
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (12)
    سندس أحمد سليمان (4)
    سندس أحمد سليمان (1)

احتفل النجم المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد قرانه، على ابنه عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء أحمد سليمان في أجواء عائلية.

15 صورة وأبرز المعلومات عن ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك

وعقد بنتايج قرانه على سندس أحمد سليمان في مكتب جواز الأجانب بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، والتي شهدت تتويج أسود الأطلس باللقب عقب فوزهم على منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدفين.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن سندس أحمد سليمان زوجة محترف الزمالك:

- الابنة الوسطى لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان

-الأشقاء هم ياسمين "الابنة الكبرى، والتوأم سارة ومحمد أحمد سليمان

-تخرجت من مدرسة دار التربية بنظام IGCSE.

-درست في كلية الإعلام بجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات "MTI"، وتخرجت عام 2018.

-معروفة بتشجيعها القوي لنادي الزمالك وعلاقتها القوية بأبناء وزوجات لاعبي الزمالك.

-تعمل حالياً منتجة محتوى لدى إحدى شركات الإنتاج

كانت تربطها سابقاً علاقة صداقة مع شدوي نجله عصام الحضري حارس مرمي الأهلي والمنتخب الأسبق.

زوجة محمود بنتايك ابنة أحمد سليمان من هي زوجة محمود بنتايك الزمالك زواج بنتايك الزمالك اليوم

