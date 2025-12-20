مباريات الأمس
جميلة جدا.. 15 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

11:56 م 20/12/2025
    زوجة محمد عواد (25) (1)
    زوجة محمد عواد (22) (1)
    زوجة محمد عواد (23) (1)
    زوجة محمد عواد (19) (1)
    زوجة محمد عواد (20) (1)
    زوجة محمد عواد (21) (1)
    زوجة محمد عواد (15) (1)
    زوجة محمد عواد (16) (1)
    زوجة محمد عواد (24) (1)
    زوجة محمد عواد (18) (1)
    زوجة محمد عواد (13) (1)
    زوجة محمد عواد (14) (1)
    زوجة محمد عواد (17) (1)
    زوجة محمد عواد (12) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور داخل نادي الزمالك والاستديو .

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، كما ظهرت وهي داخل نادي الزمالك.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "جميلة جدا."

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد زوجة محمد عواد راديو الزمالك الزمالك حنين خالد إنستغرام زوجة عواد الزمالك اليوم

