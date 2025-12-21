15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ياسين بونو حارس مرمى المغرب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة رقم 35 في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2026.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمباراة تجمع بين منتخبي المغرب مستضيف البطولة أمام نظيره جزر القمر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

وتضع الجماهير المغربية الأمال على لاعبي منتخبهم، الذين يمتلكون خبرات كبيرة تجعلهم من المرشحين لحصد لقب النسخة المقبلة من البطولة.

ومن بين اللاعبين الذين تضع الجماهير المغربية أمالا كبيرة عليهم، لمساندة أسود الأطلس في تحقيق اللقب القاري، هو الحارس ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، الذي يقدم مستويات مميزة رفقة الهلال ومنتخب المغرب أيضًا، طوال الفترة الماضية.

أبرز المعلومات عن عائلة أشرف حكيمي

ويعد ياسين بونو واحد من أبرز نجوم كرة القدم في الوطن العربي خلال السنوات الماضية، لذا يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة، وهو ما يجعله مصدر اهتمام الكثير من الجماهير، بشكل خاص الجانب الآخر في حياة نجم الكرة المغربية وهو الجانب العائلي.

ويبلغ ياسين بونو من العمر 34 عاما، فهو من مواليد أبريل عام 1991.

وولد بونو في أبريل من عام 1991، في مدينة مونتريال الكندية لأبوين مغربيين، إلا أن عائلته كانت تعيش في كندا قبل العودة إلى المغرب.

ووالد ياسين بونو يعمل في مجال الهندسة، حيث تخرج من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالمغرب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق، أن والد بونو كان يرفض ممارسة نجله كرة القدم، إلا أنه وافق في النهاية بعد إصرار نجله.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن والدة ياسين بونو، إلا أنها ظهرت معه في عدد من المناسبات المختلفة، إذ ظهرت معه عقب تتويجه بلقب أفضل حارس في أفريقيا عام 2023.

وكما ذكرنا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة ياسين بونو وأشقائه، إلا أن المعروف أنه يمتلك شقيق واحد.

وعن زوجة ياسين بونو، فإننا نجد أنها تدعى إيمان خلاد فهي تبلغ من العمر 34 عاما، تعرف بحبها الكبير للموضة.

ولدى بونو ابن وحيد من زوجته إيمان، وولد في عام 2020 واسماه إسحاق.

