قرار عاجل من النيابة بشأن إبراهيم سعيد بعد مشاجرته مع طليقته في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق بضمان محل إقامته، بعد تسديده المبالغ المالية في قضايا نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، أمس السبت، لأقوال اللاعب إبراهيم سعيد، على خلفية المشاجرة التي نشبت بينه وبين طليقته داخل أحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة.

ومن جانبها، قررت جهات التحقيق صرف طليقته عقب الاستماع إلى أقوالها، على ذمة التحقيقات.

ويُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا ضد لاعب منتخب مصر السابق بالحبس شهرًا، في دعوى نفقة مجمدة مقامة من طليقته بـ150 ألف جنيه.

كما تقدم دفاع اللاعب باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، وحددت المحكمة جلسة 6 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين إبراهيم سعيد وطليقته داخل أحد الفنادق بدائرة قسم التجمع.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث جرى التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.