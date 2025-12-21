إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن إبراهيم سعيد بعد مشاجرته مع طليقته في التجمع


كتب- أحمد عادل:

02:28 ص 21/12/2025

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق بضمان محل إقامته، بعد تسديده المبالغ المالية في قضايا نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، أمس السبت، لأقوال اللاعب إبراهيم سعيد، على خلفية المشاجرة التي نشبت بينه وبين طليقته داخل أحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة.

ومن جانبها، قررت جهات التحقيق صرف طليقته عقب الاستماع إلى أقوالها، على ذمة التحقيقات.

ويُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا ضد لاعب منتخب مصر السابق بالحبس شهرًا، في دعوى نفقة مجمدة مقامة من طليقته بـ150 ألف جنيه.

كما تقدم دفاع اللاعب باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، وحددت المحكمة جلسة 6 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين إبراهيم سعيد وطليقته داخل أحد الفنادق بدائرة قسم التجمع.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث جرى التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم سعيد للاعب إبراهيم سعيد براهيم سعيد لاعب منتخب مصر رار من النيابة بشأن إبراهيم سعيد شاجرة إبراهيم سعيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية