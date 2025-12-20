القضاء يغرم سيدة 100 ألف جنيه لإرسالها صورًا خادشة لشاب في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت المحكمة الاقتصادية استئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بتغريم سيدة مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا، بعد إدانتها بتهمة إزعاج شاب عبر تطبيق «إنستجرام» داخل إحدى قرى مركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير 2025، حين تقدم شاب من إحدى قرى مركز قنا ببلاغ إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا، اتهم فيه فتاة بإرسال رسائل له عبر تطبيق «إنستجرام» تتضمن عبارات تحريض على الفسق والفجور، إلى جانب إرسال صور خاصة بها.

وبعد فحص البلاغ واستكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، التي أصدرت حكمها الحضوري بتوكيل على المتهمة، بتغريمها 100 ألف جنيه، مع إلزامها بتعويض الشاكي مدنيًا بمبلغ 20 ألف جنيه، عن واقعة الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.