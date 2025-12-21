مباريات الأمس
نجم الرجاء السابق لمصراوي: منتخب المغرب مرشح للنهائي لكن حذاري من الغرور

كتب : نهي خورشيد

03:30 ص 21/12/2025
أكد محمد أستاذ نجم الرجاء الأسبق، أن منتخب المغرب مرشح بشكل كبير للوصول إلى الأدوار النهائية، مطالباً اللاعبين بالابتعاد عن الغرور والاستهانة بالمنافسين.

وقال أستاذ في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"مجموعة منتخب المغرب متوازنة، والكل سيرشح الأسود للمرور إلى الدور القادم، وتبقى البطاقة الثانية بين مالي وزامبيا، لكن حذاري من الغرور واستصغار المنافسين".

وأضاف نجم الرجاء:" لأبد من اللعب كمجموعة، لكن هناك بعض الأحيان يكون الحل الفردي في حسم المباريات ضرورياً، هناك لاعبين كثر مثل الزلزولي، إبراهيم دياز إذا كان في الفورمة، أوناحي، النصيري أو الكعبي، وكذلك الراحيمي إذا كان ضمن الفريق الأساسي".

وتابع:"فرص المغرب وافرة إذا كانت العزيمة والقوة والرغبة في الفوز، لأننا سنلعب في بلدنا ومؤازرين بشعب وليس جمهور".

وفيما يتعلق بغياب نجوم كأس العرب عن أمم أفريقيا، قال:"المشكل أن لا لاعب متواجد في لائحة كأس أفريقيا، لكن جميعهم لاعبين ناضجين وكبار، ولم يتأثروا".

وأتم تصريحاته قائلاً:"المقارنة صعبة، من قبل كان المنتخب المصري في المستوى الكبير، وليس من السهل الفوز بكأس إفريقيا في ثلاث مناسبات متتالية، لكن حالياً المنتخب الوطني المغربي تحسن بشكل كبير خاصة على المستوى العالمي، واحتلال الصف الرابع في كأس العالم ليس بالأمر السهل، والفوز على منتخبات عالمية يعني هذا لم يأت من فراغ، بدعم كبير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والجامعة الملكية المغربية في شخص فوزي لقجع، الرجل القوي الذي أعاد الهيبة للمنتخبات الوطنية".

