نجم المغرب السابق لمصراوي: تأهل منتخب مصر يعتمد على مستوى صلاح ومرموش

أوضح محمد أستاذ نجم الرجاء المغربي الأسبق، أن منتخب مصر سيتأثر بمدربه حسام حسن خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025، مشيراً إلى أن تأهل الفراعنة من المجموعات سيكون بهذا الشرط فقط.

وقال أستاذ في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "دائماً، منتخب مصر يدخل المنافسة من بين المرشحين للفوز، لأنهم يعتمدون على لاعبين يشاركون على المستوى الإفريقي ولديهم خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية، خاصة لاعبي الأندية الكبيرة كالأهلي صاحب عدة ألقاب والزمالك، وكذا فريق بيراميدز مؤخراً، مع إضافة نجوم كبار محترفين على الصعيد العالمي كمحمد صلاح ومرموش ولاعبين آخرين".

وأضاف: "صراحة، مجموعة منتخب مصر قوية، وتضم منتخبين لن يكون بالسهل التغلب عليهم منتخب جنوب إفريقيا وأنجولا منتخب متطور يضم في صفوفه لاعبين محترفين في أوروبا، لكن حذاري أيضاً من منتخب زيمبابوي لن يكون لقمة سائغة".

وعن حظوظ منتخب مصر قال: "وافرة في التأهل إذا كان محمد صلاح ومرموش في أحسن الأحوال".

وتابع:"صراحة، لم أر منتخب مصر منذ مدة، لهذا من غير المنطقي التكلم عن نقطة الضعف أو القوة لديه، لكن من الواضح أن نقطة القوة تبقى في خط الوسط والهجوم".

وأتم تصريحاته قائلاً:"تأثير حسام حسن على منتخب مصر سيكون قوياً، لأنه كلاعب كان يكره الهزيمة ويحب الفوز، لكن وجب عليه أن يكون حذراً، لأن أحياناً تصرفات المدرب وانفعالاته في خط التماس يمكن أن تعود على اللاعبين بالضرر".