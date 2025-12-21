أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، أن الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به مصر يتطلب بدوره اختيارًا استثنائيًا لرئيس الوزراء المقبل.

وأشار الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن التحديات غير المسبوقة تستدعي التفكير "خارج الصندوق"، والبحث عن كفاءة استثنائية.

وأضاف أن الطرح المتداول حاليًا لاثنين من الأسماء غير كافٍ في تقديره، ودعا إلى ضرورة "البحث خارج الصندوق"، موضحًا أنه يقصد بهذا البحث عن شخصية من خارج الإطار الحكومي الحالي.

وتابع أن المواطن المصري طلباته واضحة وبسيطة، وتتمثل في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة من سكن وعلاج وتعليم ومأكل.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية واجهت أزمة في تلبية هذه المتطلبات الأساسية لفترة طويلة، مما يستدعي رؤية جديدة وكفاءة مختلفة تخرج البلاد من هذا المأزق.

وأوضح الجلاد أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم لا تحتاج فقط إلى وزير فني، بل تحتاج في المقام الأول إلى "رؤية اقتصادية وتنموية" شاملة تقودها.

وقال: "وزارة الصحة مش محتاجة دكتور... وزارة الصحة محتاجة رؤية اقتصادية"، مؤكدًا على أن الأولوية يجب أن تكون للفكر التنموي والإداري على الخبرة الفنية البحتة في هذه الظروف.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على أن منطق "اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش" لا ينطبق على الظرف الحالي.

وشدد على أن "الظرف الاستثنائي" يفرض البحث عن شخصية استثنائية، ذات خلفية اقتصادية قوية وفريق عمل متميز، قادرة على تقديم حلول غير تقليدية للملفات المعقدة التي تواجه المواطن المصري بشكل مباشر.