إسرائيل تُواصل انتهاكاتها.. الاحتلال يقصف مناطق شرق مدينة غزة

كتب : مصراوي

03:42 ص 21/12/2025

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

يواصل جيش الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها في المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى، وسط قطاع غزة، تحديدًا شرق منطقة المغازي، إلى جانب ذلك كان هناك عمليات قصف مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال المتوغلة في المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

يأتي هذا في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، فلأكثر من 70 يومًا على التوالي، يشهد قطاع غزة عمليات قصف ونسف لمنازل المواطنين، كما جرى في المناطق الشرقية من القطاع.

كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة أن الاحتلال يواصل انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ أن تم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ترتفع أعداد الشهداء، ليصل العدد إلى أكثر من 400 شهيد في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عمليات السيطرة على المناطق الشرقية من قطاع غزة، إذ يقوم بعمليات الهدم وعمليات التدمير الواسعة بحق منازل المواطنين المتبقية في هذه المناطق، ويطلق النار على كل من يقترب مما يعرف باسم الخط الأصفر، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من العائلات تعود إلى مناطق سكناها في هذه المناطق، سواء في شمال القطاع أو حتى في وسط القطاع وجنوبه.

وخلال اليوم كان هناك عمليات إطلاق نار في أكثر من منطقه، ليس فقط في شمال القطاع، لأن أعدادًا كبيرة من العائلات الفلسطينية عادت إلى منازلها المدمرة وتحاول البحث بين ركام هذه المنازل عن لحظات من الأمل كي تعيش في ظل هذه الظروف الإنسانية المأساوية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه خلال 48 ساعة كان هناك 13 شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال، من بينهم 6 شهداء خلال المجزرة الإسرائيلية التي وقعت في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وفقا للغد.

قصف لطيران الاحتلال طيران إسرائيلي إسرائيل قطاع غزة غزة

