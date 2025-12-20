إعلان

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:13 م 20/12/2025

اسعاف أرشيفية

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه وأُصيب 3 آخرون، في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل، على الطريق الذي يربط قرية الفنت بمدينة الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "حسن ر. ح."، 18 عامًا، في الحال، بينما أُصيب كل من "حسن ع. ع."، 22 عامًا، بكسر في الجمجمة مع اشتباه نزيف بالمخ، و"زينب ي. ك."، 25 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، إضافة إلى "يوسف ش. خ." الذي أُصيب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفك.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، و المصابين لقسم الاستقبال لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم دراجة بخارية مركز الفشن مديرية أمن بني سويف

