كتب - محمود عبده:

يعد الصداع من أكثر الأعراض الصحية شيوعا، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة على التركيز وأداء المهام اليومية، سواء في العمل أو أثناء الراحة، وبينما توفر المسكنات راحة سريعة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى آثار جانبية على المعدة والكلى مع مرور الوقت.

وبحسب موقع "webteb"، هناك طرق طبيعية وآمنة يمكن من خلالها التخفيف من الصداع في المنزل، دون اللجوء للمسكنات الكيميائية:

1-تدليك الرأس والرقبة

تدليك الجبهة والصدغين والرقبة بأطراف الأصابع بطريقة دائرية يحسن تدفق الدم ويقلل التوتر العضلي، ما يساعد على تخفيف شدة الصداع تدريجيا.

2-شاي الأعشاب الدافئ

شاي الزنجبيل يحتوي على مضادات التهاب طبيعية تساعد على تخفيف الألم، شاي النعناع يرخي عضلات الرأس والرقبة ويحسن المزاج، وشاي البابونج يهدئ الجهاز العصبي ويساعد على النوم في حالات الصداع الناتج عن الإرهاق.

3- استنشاق الزيوت العطرية

زيت النعناع يخفف الصداع وينشط الدورة الدموية، بينما زيت اللافندر يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل الصداع الناتج عن التوتر، ويكفي وضع بضع قطرات على منديل واستنشاقها بهدوء.

4-شرب الماء فورا

الجفاف أحد الأسباب الرئيسية للصداع، خاصة بعد ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة.

ويساعد شرب كوبين من الماء على استعادة توازن الجسم، ويفضل الاستمرار بالترطيب على فترات منتظمة.

5- كمادات باردة أو دافئة

للصداع النصفي، ضع كمادة باردة أو كيس ثلج على الجبهة لمدة 15 دقيقة لتقليل الالتهاب وتضييق الأوعية الدموية.

وأما صداع التوتر، فيمكن تجربة كمادة دافئة على الرقبة أو مؤخرة الرأس لتخفيف التقلصات العضلية.

