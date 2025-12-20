إعلان

وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد -صور

كتب : طارق الرفاعي

09:13 م 20/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (6)
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (5)
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (3)
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (2)
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (7)
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

واطلع الوزير، على حجم الأعمال الجارية داخل الاستاد، حيث تم الانتهاء من فرد الطبقة النهائية لتربة زراعة نجيل الملعب، وتركيب أعمدة الإنارة بالكشافات، وجاري تركيب كشافات المظلة، والانتهاء من تركيب شاشات العرض الإلكترونية للاستاد، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم، والانتهاء من عمل شعار النادي المصري على كراسي مدرجات الدرجة الثانية، وتقدم أعمال التشطيبات الداخلية من سيراميك، ودهانات، وأسقف معلقة.

وتواصل الشركة المنفذة تنفيذ أعمال الموقع العام بما في ذلك الأسوار الخارجية وغرف الكهرباء ومناطق الخدمات.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ودعمها الدائم لتوفير بنية تحتية عالية الكفاءة تواكب المعايير الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ بورسعيد استاد النادي المصري الجديد اللواء أركان حرب محب حبشي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر