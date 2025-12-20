وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

واطلع الوزير، على حجم الأعمال الجارية داخل الاستاد، حيث تم الانتهاء من فرد الطبقة النهائية لتربة زراعة نجيل الملعب، وتركيب أعمدة الإنارة بالكشافات، وجاري تركيب كشافات المظلة، والانتهاء من تركيب شاشات العرض الإلكترونية للاستاد، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم، والانتهاء من عمل شعار النادي المصري على كراسي مدرجات الدرجة الثانية، وتقدم أعمال التشطيبات الداخلية من سيراميك، ودهانات، وأسقف معلقة.

وتواصل الشركة المنفذة تنفيذ أعمال الموقع العام بما في ذلك الأسوار الخارجية وغرف الكهرباء ومناطق الخدمات.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ودعمها الدائم لتوفير بنية تحتية عالية الكفاءة تواكب المعايير الدولية.