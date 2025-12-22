دهسته تريلا وقود.. مصرع شاب في حادث مروع بمدينة منوف بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب من قرية كفر فيشا الكبرى مصرعه في حادث تصادم مأساوي وقع مساء اليوم الاثنين أمام إحدى محطات الوقود بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تسبب اصطدام دراجته النارية "موتوسيكل" بالرصيف في سقوطه بشكل مفاجئ أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل "تريلا" كانت محملة بالبنزين وتمر بالمصادفة في موقع الحادث، مما أدى إلى وفاته في الحال قبل محاولات إنقاذه.

هرعت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ فور وقوع التصادم، حيث جرى نقل جثمان الشاب المتوفى "أحمد.ع.ا" إلى مستشفى منوف العام لإيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات قتلت روحه وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قريته الذين توافدوا لمتابعة الموقف، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان على هذا الفقد المفاجئ.

وحررت الأجهزة الأمنية بمركز منوف المحضر اللازم بالواقعة، متضمنًا المعاينة الأولية لمكان الحادث وشهادات شهود العيان الذين تواجدوا بمحيط محطة الوقود.

تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات مباشرة للوقوف على كافة الملابسات وتفاصيل اصطدام الدراجة بالرصيف الذي أدى لهذه النهاية الفاجعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الطبية والقانونية المتبعة.