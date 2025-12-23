مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

كتب- محمد عبد السلام:

03:43 ص 23/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (3) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    حسام حين (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)
  • عرض 14 صورة
    مرموش (4)
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

ونستعرض هنا مواعيد المباريات طبقا لتوقيت مصر:

السنغال ضد بوتسوانا- 5 مساء

نيجيريا ضد تنزانيا- 7:30 مساء

تونس ضد أوغندا- 10 مساء

الكونغو الديموقراطية ضد بنين- 2:30 مساء

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية أمس

وانتهت مباريات يوم الاثنين كالتالي:

مصر ضد زيمبابوي: 2-1

مالي ضد زامبيا: 1-1

جنوب إفريقيا ضد أنجولا: 2-1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم كأس الأمم الأفريقية اليوم السنغال ضد بوتسوانا نيجيريا ضد تنزانيا تونس ضد أوغندا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله