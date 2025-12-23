مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم
كتب- محمد عبد السلام:
يقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.
ونستعرض هنا مواعيد المباريات طبقا لتوقيت مصر:
السنغال ضد بوتسوانا- 5 مساء
نيجيريا ضد تنزانيا- 7:30 مساء
تونس ضد أوغندا- 10 مساء
الكونغو الديموقراطية ضد بنين- 2:30 مساء
نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية أمس
وانتهت مباريات يوم الاثنين كالتالي:
مصر ضد زيمبابوي: 2-1
مالي ضد زامبيا: 1-1
جنوب إفريقيا ضد أنجولا: 2-1