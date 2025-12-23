محمد صلاح 8.7 من 10.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم

يقام اليوم عدد من المباريات في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

ونستعرض هنا مواعيد المباريات طبقا لتوقيت مصر:

السنغال ضد بوتسوانا- 5 مساء

نيجيريا ضد تنزانيا- 7:30 مساء

تونس ضد أوغندا- 10 مساء

الكونغو الديموقراطية ضد بنين- 2:30 مساء

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية أمس

وانتهت مباريات يوم الاثنين كالتالي:

مصر ضد زيمبابوي: 2-1

مالي ضد زامبيا: 1-1

جنوب إفريقيا ضد أنجولا: 2-1