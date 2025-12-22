7 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "قاي-اهناسيا" ببني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

أُصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بدائرة مركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث على الطريق الرابط بين قرية قاي ومدينة اهناسيا، للتعامل مع الموقف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى تخصصي.

كشفت التقارير الطبية والمعاينة الأولية عن تفاوت خطورة الإصابات بين مستقلي السيارة، حيث تعرض "محمد ع. ح." البالغ من العمر 67 عامًا لاشتباه كسر في العمود الفقري، بينما أصيب "ممدوح ع. ح." البالغ من العمر 62 عامًا بجرح قطعي بالوجه، وتعرض "علي ي. ع." صاحب الـ 47 عامًا لجروح وسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، فيما أصيب الشاب "يوسف ع. ي." بنزيف بالأذن اليسرى وجروح متفرقة.

كما شملت قائمة المصابين "صباح ع. خ." البالغة من العمر 55 عامًا والتي أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيمن، و"محمد ع. ع." المصاب باشتباه كسر بالضلوع، بالإضافة إلى "محمود ص. ع." الذي لحقت به جروح وسحجات متفرقة بالجسم، حيث جرى نقل جميع الحالات إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم والخضوع للفحوصات الدقيقة، في حين تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانقلاب.