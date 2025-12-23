إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين والاحتلال يقتحم بلدة ببيت لحم



وكالات

أصيب 3 فلسطينيين أصيبوا في هجوم للمستوطنين المتطرفين على بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنين متطرفين مدججين بالسلاح من مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل هاجموا منطقة واد جحيش في بلدة السموع ورشقوا منزل محمود الدغامين بالحجارة ما أدى إلى تحطيم نوافذه وإلحاق أضرار كبيرة في محتوياته، كما اعتدوا بالضرب على سكانه.

وأسفر الهجوم عن إصابة 3 فلسطينين جرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي، كما اقتحم المستوطنون حظيرة أغنام تعود للمواطن الدغامين وقتلوا عددا من رؤوس الماشية.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وداهم جنود الاحتلال منازل عدة واعتقلوا عددا من الموطنين الفلسطينيين عقب مداهمة البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد رحال جنوبي مدينة بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي في الهواء ونصبت حاجزا عسكريا ومنعت المواطنين من الوصول إلى القرية.

وأغلقت قوات أغلقت طرقا رئيسية بين قريتي خلة الحداد والمعصرة بالسواتر الترابية كما أغلقت البوابتين الحديدتين المقامتين عند مدخلي قرية جورة الشمعة.