حصاد "حياة كريمة".. جنوب سيناء تعالج 20 ألف مواطن بالمجان في 2025

جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء حصاد عام 2025 بتوقيع الكشف الطبي على 20,174 مواطنًا من خلال القوافل الطبية التي انطلقت في مختلف مدن المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، حيث كثفت المديرية جهودها على مدار العام للوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا والوديان البعيدة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف مباشر من الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

خريطة الخدمات الطبية وتنوع التخصصات

وأوضحت الدكتورة مروة السيد محمود، منسق القوافل العلاجية، أن الخدمات الطبية المقدمة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025 شهدت تنوعًا كبيرًا في التخصصات لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تصدرت عيادة الباطنة المشهد بتقديم الخدمة لعدد 4,613 مواطنًا، تلتها عيادة العظام بواقع 4,252 حالة، بينما استقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 3,422 مريضًا، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 3,146 مواطنًا بعيادة الجلدية والتناسلية، و2,559 بعيادة الأطفال، و1,520 بعيادة الأسنان، فيما قدمت عيادات النساء وتنظيم الأسرة والمسالك البولية خدماتها لمئات المترددين الآخرين، في منظومة علاجية متكاملة جرت كافة فحوصاتها وصرف أدويتها بالمجان تمامًا.

الفحوصات المعملية وخطط العام الجديد

ولم تقتصر القوافل على الكشف الظاهري فقط، بل امتدت لتشمل خدمات التحاليل الطبية لآلاف المواطنين، حيث استفاد 1,542 مواطنًا من خدمات معمل الدم و1,962 من معمل الطفيليات، إلى جانب إجراء استبيانات لرضا المنتفعين شملت 2,966 شخصًا لضمان جودة الخدمة، وفي سياق المبادرات الرئاسية المتخصصة، جرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر لعدد 3,134 مواطنًا، مع تحويل 533 مريضًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة على نفقة الدولة، وتعزيز الوعي الصحي عبر أنشطة التثقيف التي استهدفت 4,110 مواطنين بمختلف التجمعات.

وأكدت منسق القوافل استمرار هذه الملحمة الطبية خلال عام 2026، حيث أعلنت عن خطة الانطلاق في العشرة أيام الأولى من يناير المقبل لتشمل قرى رأس مسلة وأبو صويرة والسادات بمدينة رأس سدر، بالإضافة إلى وديان الرملة والبدع وتال وغرندل بمدينة أبو زنيمة، وصولاً إلى قرية الجبيل ووادي الطور بمدينة طور سيناء، لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة لكافة بقاع المحافظة الحدودية.