علق مؤمن زكريا نجم النجم النادي ومنتخب مصر السابق، على فوز المنتخب الوطني على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع بينهما أمس ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر حقق فوزا هاما أمس الإثنين، على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في إطار منافسات الجولة الأولى بأمم أفريقيا.

وكتب زكريا عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "البطولة بإذن الله علشان كابتن حسام ومحمد صلاح".

ويتقاسم المنتخب الوطني حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية مع منتخب جنوب أفريقيا، برصيد 3 نقاط لكلا منهما.

ويشارك الفراعنة رفقة جنوب أفريقيا، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في المجموعة الثانية بجانب: "زيمبابوي وأنجولا".

وتقام النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.