القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها.

إطلالة شتوية لزوجة محمد عواد نجم الزمالك

وظهرت حنين بإطلالة أنيقة لفتت أنظار المتابعين، حيث حظيت الصور بتفاعل واسع، وتوالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وجمالها اللافت.

وحصدت الصور عددا كبيرا من الإعجابات، وجاءت من أبرز تعليقات المتابعين تعليق: "عسل".

يذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة بين جماهير القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وفي سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.