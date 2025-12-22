الإعدام لقاتل ابن عمه بسبب ميراث الأرض في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم أحمد أحمد سيد علي، بعد إدانته بقتل ابن عمه أحمد عبدالفتاح محمد أحمد، كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد أحمد سيد علي ومصطفى أحمد سيد علي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل محمد عبدالفتاح محمد أحمد، في الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وبحضور أمانة سر محمد حفني ومايكل فكتور، لتسدل الستار على فصول نزاع دامي مزق روابط الدم بين أبناء العمومة.

نزاع الميراث ينتهي بمأساة في قرية قامولا

تعود جذور المأساة العائلية إلى العام الماضي بقرية قامولا التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، حيث اشتعل نزاع حاد بين أبناء العمومة حول ميراث قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 14 قيراطًا، وهو الخلاف الذي لم يجد طريقه للحل الودي وتطور من مشاحنات لفظية إلى مشاجرة عنيفة استُخدمت فيها القوة المفرطة، مما أسفر عن مقتل أحد أطراف النزاع وإصابة آخر بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من فرض السيطرة وضبط الجناة وإحالتهم للتحقيق تحت رقم 130 لسنة 2024 جنايات القرنة.

تفاصيل الحكم وتحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أُيدت بأوراق القضية المقيدة برقم 39 لسنة 2024 كلي الأقصر، وبرقم 229 مستأنف، أن المتهمين عقدوا العزم على إنهاء الخلاف بالقوة، مما أدى لوقوع جريمة القتل العمد والشروع في قتل المصاب الثاني، وبعد تداول القضية أمام محكمة الجنايات وسماع مرافعات الدفاع وشهادة الشهود، استقرت المحكمة في حكمها المستأنف إلى معاقبة المتهم الأول بالقصاص العادل، مع إلزام شركائه في واقعة الشروع بالقتل بالعقوبة المقررة، تأكيدًا على سيادة القانون وردعًا لمثل هذه النزاعات التي تهدد السلم الاجتماعي في القرى.