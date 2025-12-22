استعدادات مكثفة في أسوان لاستقبال البابا تواضروس في زيارة تاريخية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

بحث اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع نيافة الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، الترتيبات التنظيمية والاستعدادات الشاملة لاستقبال الزيارة التاريخية المرتقبة لقداستة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمقرر القيام بها خلال الأيام المقبلة، حيث تمثل هذه الزيارة الحدث الأول من نوعه لقداسته لـ "زهرة الجنوب" منذ جلوسه على الكرسي البابوي، وسط احتفاء رسمي وشعبي واسع يعكس مكانة أسوان كرمز للتسامح والتعايش السلمي.

شدد الدكتور إسماعيل كمال خلال اللقاء، الذي حضره وفد من الأرثوذكس، على ضرورة الإعداد الجيد لهذا الحدث بما يليق بمكانة البابا الروحية والوطنية، مؤكدًا أن الزيارة تبرز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتقدم رسالة للعالم حول قيم المحبة والسلام التي تميز الشعب المصري، وهي المبادئ التي يرسخها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الوطنية.

كما لفت المحافظ إلى حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم أوجه الدعم اللوجستي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج الزيارة بصورة مشرفة تليق بعراقة أسوان وتماسك نسيجها الوطني.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا بيشوي عن تقديره البالغ للتعاون المثمر والتسهيلات التي يقدمها محافظ أسوان لضمان نجاح هذه الزيارة التاريخية، مثمنًا الجهود المبذولة في التنسيق والإعداد المسبق.

وأوضح الأنبا بيشوي أن حضور قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أسوان يحمل رسائل سامية تعزز من قيم التآخي وتدعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستظل محفورة في ذاكرة أبناء أسوان كفصل جديد ومضيء يؤكد على وحدة الصف المصري وتلاحم كافة أطياف المجتمع خلف قيادته السياسية.