ضبط 16 طن هياكل ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك في الخانكة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:00 ص 23/12/2025

ضبط هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخانك

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، 16 طنًا من هياكل ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بمساكن أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك خلال حملة مسائية مكبرة استهدفت الرقابة على أماكن تداول وحفظ اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وتشكلت اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم تفتيش اللحوم، حيث داهمت القوة الأمنية والبيطرية الموقع المرصود، وأسفرت المعاينة الفنية الدقيقة للكميات المضبوطة عن ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك، مما استوجب التحفظ الفوري عليها ومنع تسربها إلى الأسواق المحلية، اتساقًا مع جهود الدولة في التصدي لكافة صور الغش التجاري والغذائي.

وعقب إتمام عملية الضبط، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحاضر المختصة للمخالفين، مع إحالة الملف كاملًا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ القرارات القانونية الرادعة، فيما أكدت مديرية الطب البيطري استمرار وتكثيف هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ في كافة مراكز المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي تمامًا للمستهلكين وردع المتلاعبين بصحة المواطنين.

