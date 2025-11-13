توفير 600 فرصة عمل لشباب جنوب سيناء داخل المنشآت السياحية

جنوب سيناء- رضا السيد:



قال أكرم محمد السيد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن المديرية نجحت في توفير أكثر من 600 وظيفة فعلية لشباب المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، داخل المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشأن دعم الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال التنسيق بين مديرية العمل والشباب والمنشآت.

وأوضح مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه يجري التأكيد على المنشآت بإعداد تقرير شهري بإعداد العمال الذين جرى تعيينهم بالفعل، ضمن المتابعة اليومية التي تقوم بها المديرية على أرض الواقع.

وأكد أنه يجري عقد ندوات توعية للعاملين في المنشآت الخاصة بقانون العمل الجديد، ليتعرف كل عامل على حقوقهم وواجباتهم.

وأشار إلى مكتب عمل شرم الشيخ، يشن حملات تفتيشية ليلية على المطاعم والمحلات والمولات التجارية، لتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالمحافظة.

كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والمديرية على ضبط سوق العمل، وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل وحماية حقوق العاملين، وأصحاب الأعمال.