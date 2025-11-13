وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بافتتاح صيدليات ومنافذ صرف جديدة داخل مبنى التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للتكدس أمام العيادات، تنفيذًا لتوصيات جولته التفقدية الأخيرة بالموقع.



جاء ذلك استجابةً لشكاوى عدد من المنتفعين الذين عرضوا مطالبهم خلال زيارة المحافظ، حيث كلّف مدير عام التأمين الصحي بسرعة تنفيذ حلول فورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.



وأكد الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية، أنه تم إنشاء منافذ وصيدليات جديدة داخل المبنى لتسهيل صرف الأدوية وتخفيف الضغط على الصيدليات الرئيسية، إلى جانب اعتماد عدد من الصيدليات الجديدة بعدة مراكز ومدن بالمحافظة لتوسيع نطاق الخدمة وتوفير الأدوية بسهولة.



وشدّد محافظ المنوفية على استمرار العمل لتحسين خدمات التأمين الصحي وتخفيف العبء عن المرضى، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على حقهم في الحصول على خدمة طبية متميزة وسريعة.