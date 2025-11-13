القليوبية تُكرم أبطال مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية -صور

اختتمت اليوم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة القليوبية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية وتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإشراف وتنفيذ محمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

شهدت المسابقة، منافسات قوية بين الطلاب في المواد الأساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية بمشاركة أربع مدارس من أربع إدارات تعليمية مثل كل مدرسة أربعة طلاب ليصل عدد المشاركين في المرحلة النهائية إلى ستة عشر طالبًا وطالبة من إجمالي ثمانية وأربعين مشاركًا منذ انطلاق المسابقة.

جاءت النتائج النهائية بفوز مدرسة المساعي الخاصة بإدارة العبور التعليمية بالمركز الأول ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإدارة بنها التعليمية بالمركز الثاني ومدرسة سما ابن خلدون الخاصة بإدارة شرق شبرا التعليمية بالمركز الثالث ومدرسة عمر بن الخطاب بالعمار بإدارة طوخ التعليمية بالمركز الرابع.

وأشاد مصطفى عبده، بالمستوى المتميز الذي قدمه جميع الطلاب مؤكدًا أن المسابقة لا تهدف فقط إلى التفوق العلمي بل إلى بناء شخصية الطالب القادرة على النقد البناء والإبداع وتحمل المسؤولية كما وجه الشكر لموجهي المواد الدراسية بالمحافظة والإدارات التعليمية على جهودهم المخلصة في إعداد الأسئلة ومتابعة سير المنافسات بدقة وحيادية.

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم الفرق الفائزة وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب وسط أجواء من الفرح والاحتفال بالإنجاز الأكاديمي.