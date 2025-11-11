لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مركز بلطيم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن مركز ومدينة بلطيم بالكامل.

وكشفت شركة مياه كفر الشيخ، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن سبب انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم هو كسر مفاجئ بخط العكرة بقرية أبو سكين قطر 1200 مللي.

وقال بيان الشركة، إنه بسبب ذلك ستتوقف محطة مياه بلطيم والخاشعة عن العمل ما يؤثر على مركز ومدينة بلطيم بالكامل.