إعلان

بمفاجأة عن يوسف شاهين.. المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي (صور)

كتب : محمد البدري

08:45 م 10/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (2)
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (3)
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (4)
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (7)
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (6)
  • عرض 7 صورة
    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

أعلن المعهد الفرنسي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي، الذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم بحضور لينا بلان، القنصل العام لفرنسا في الإسكندرية ورئيس الدورة الحالية للمهرجان، وكريستوف نيرناند، مدير المدرسة الفرنسية في الإسكندرية، ريبّيو نزِيزا، مدير قسم الثقافة في جامعة سنجور.

وتهدف النسخة الخامسة من مهرجان بوبينات سكندرية للانفتاح بشكل أوسع على المشهد الثقافي السكندري واستضافة نخبة من السينمائيين العالميين، كما ستشهد عروضاً حصرية لأفلام مترجمة للعربية، ولقاءات مفتوحة، وورش عمل متخصصة يقدمها ضيوف المهرجان، من بينهم المخرج إيمانويل كوركول، والمخرج السنغالي أوتيس با.

قنصل فرنسا: سنحتفل بمئوية يوسف شاهين العام القادم

وأكدت لينا بلان، القنصل العام لفرنسا ورئيسة الدورة، على الأهمية الخاصة للسينما في الإسكندرية، كونها المدينة التي احتضنت أول عرض للأخوين لوميير خارج فرنسا.

وأعلنت عن مفاجأة ، قائلة: "العام القادم، وبالتحديد يوم 25 يناير، سيحتفل المعهد الثقافي بمئوية يوسف شاهين، وسنحاول عرض ثلاثيته المشهورة التي تدور أحداثها بالإسكندرية"، مؤكدةً على استمرار الجهود لتكريس الثقافة السينمائية.

مدير المدرسة الفرنسية: "بوبينات" مهرجان للتلاقي

من جانبه، وصف كريستوف نيرناند، مدير المدرسة الفرنسية، المهرجان بأنه "مهرجان للتلاقي" في جوهره. وأوضح: "هو قبل أن يكون مهرجاناً للسينما، يمثل ملتقى بين مؤسسات ثقافية متعددة، وملتقى بين التلاميذ والطلاب، وبين الطلاب والفنانين"، وأشاد بجهود مؤسس المهرجان، جون ميشيل شاتزال، في جمع كل هذه العناصر معاً.

مدير الثقافة بجامعة سنجور: ندعم النظام البيئي الفرانكفوني

وأشار ريبّيو نزِيزا، مدير قسم الثقافة بجامعة سنجور، إلى أن مشاركة الجامعة للمرة الخامسة تأتي من منطلق الاهتمام بالسينما كـ"فن سابع"، وارتباطها باللغة الفرنسية.

وتابع قائلاً: "نحن داخل وسط فرانكفوني، ومشاركتنا تساهم في إحياء الحياة الفرانكفونية بالإسكندرية"، مشيراً إلى مشاركة طلاب الجامعة في لجان التحكيم وتنظيمهم لأمسية خاصة خلال المهرجان.

ويستضيف المهرجان نخبة مميزة من السينمائيين الفرنسيين والفرنكوفونيين المشاركين في هذه النسخة، من بينهم المخرج والسيناريست إيمانويل كوركول، والمشاركة في كتابة السيناريو إيرين موسكاري، والمخرج السنغالي أوتيس با، وكاتب السيناريو والمخرج جوليان كاربنتييه.

وتُعد الدورة الخامسة من «بوبينات سكندرية» مناسبة مميزة تجمع بين السينما الفرنسية والفرنكوفونية في فضاء حواري مفتوح على الإبداع والتنوع، من خلال عروض حصرية للأفلام، ولقاءات مع محترفي السينما، وورش عمل متخصصة يقدمها ضيوف المهرجان، إضافة إلى مناقشات فنية وثقافية ثرية بالأفكار والرؤى الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان بوبينات سكندرية السينمائي القنصل العام لفرنسا في الإسكندرية لينا بلان مدير المدرسة الفرنسية في الإسكندرية مئوية يوسف شاهين العام القادم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)