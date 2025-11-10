إعلان

سندبيس تشيع طفلين شقيقين ضحية حادث خط 12 بالقليوبية- صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:52 م 10/11/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شيع أهالي قرية سندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم، جثامين الشقيقين أنس محمود صلاح صقر (13 عامًا) وبراء محمود صلاح صقر (12 عامًا)، اللذين فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما إثر حادث مروع على طريق سندبيس – خط 12 في اتجاه القناطر الخيرية أمام السلخانة، أثناء عودتهما من المدرسة.

وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن الشديد والأسى بين أهالي القرية، الذين خرجوا لتوديع الشقيقين والتعبير عن تضامنهم مع أسرتيهما، وسط مشاهد مؤثرة لدموع الأهل والجيران.

ويأتي هذا الحادث بعد اصطدام سيارة ربع نقل بسيارتين ودراجة نارية، ما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعلت الدراجة النارية، وأسفر عن وفاة عدة أشخاص وإصابة أطفال آخرين كانوا على متن إحدى السيارات أثناء عودتهم من المدرسة، ما أثار حالة من الصدمة في المنطقة.


