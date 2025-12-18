إعلان

الزراعة: حملات لمنع تهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء

كتب : حسن مرسي

10:57 م 18/12/2025

محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية

قال محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة ملتزمة بإيصال الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين.

وأضاف "شطا"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة تشمل 5752 جمعية زراعية و75 منفذًا لشركة الريف المصري، مضيفًا أن الصرف يتم عبر بطاقة الحيازة الإلكترونية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أن بعض المزارعين قد يبيعون الأسمدة المدعمة بسبب خلل في الحصر الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك بقوة لمواجهة أي تلاعب أو تهريب لمقدرات المزارعين.

وتابع أن الأسمدة المدعمة يحظر وجودها مع التجار، مؤكدًا أن الوزارة ضبطت 7.4 طن من الأسمدة المهربة في حملات مكثفة.

وأكد "شطا"، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التهريب إلى السوق السوداء.

