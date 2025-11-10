إعلان

مصرع طفلين شقيقين في حادث تصادم على طريق خط 12 بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:28 م 10/11/2025

مصرع طفلين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لفظ الطفلان براء وأنس محمود صلاح صقر، المقيمان بقرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أنفاسهما الأخيرة فجر اليوم، متأثرين بإصاباتهما في حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق خط 12 بين سيارة نقل وأخرى "سوزوكي".

وجرى نقل جثماني الطفلين إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة ودفنهما.

وكان الطريق نفسه قد شهد مساء أمس مصرع الطالب محمد نجم الدين مرشد (12 عامًا) ورضا عبد الفتاح أحمد محمد (48 عامًا)، نتيجة الحادث ذاته، فيما أُصيب أربعة أطفال آخرون أثناء عودتهم من المدرسة.

وشيّع أهالي قرية سندبيس جثماني الضحيتين في موكب جنائزي مهيب خرج من مسجد القرية، وسط حالة من الحزن والبكاء والدعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين، ربع نقل وسوزوكي، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى داخل مصرف مائي بجوار الطريق، واشتعال النيران في السيارة الثانية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة أربعة أطفال آخرين، قبل أن يلفظ اثنان منهم أنفاسهما اليوم متأثرين بإصاباتهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لإنهاء الإجراءات القانونية وتحديد أسباب الحادث بدقة.

