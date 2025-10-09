صادر ضده حكم بالمؤبد.. القصة الكاملة لسقوط رئيس حي شرق الإسكندرية (صور)

صدمة وذهول أصابت الشارع السكندري، أمس، إلقاء قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

ويستعرض "مصراوي" القصة الكاملة لواقعة القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية بعد يومين فقط من صدور قرار محافظ الإسكندرية بتعيينه في منصبه نقلًا من حي وسط.

السيرة الذاتية

يبلغ "ح.ز.ال"، رئيس الحي المقبوض عليه، نحو 54 عامًا، حيث ولد في 8 سبتمبر 1971، وحصل على بكالوريوس علوم الدفاع الجوي وبكالوريوس هندسة كهربية اتصالات جامعة الإسكندرية.

وتولي عدة مناصب قيادية بوزارة التنمية التحلية وهي بالترتيب "منصب سكرتير عام محافظة الأقصر، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى".

ونقل إلى الإسكندرية ليشغل عدة مناصب بدأها برئيس الإدارة المركزية لتجميل محافظة الإسكندرية، مرورًا برئيس مركز ومدينة برج العرب، ثم رئيس حي وسط الإسكندرية.

الظهور الأخير

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أصدر حركة تنقلات وتغييرات محدودة شملت نقل المذكور من حي وسط وتعينه رئيسًا لحي شرق، و3 أحياء أخرى تتضمن تعيين نهى خليفة رئيسًا لمركز ومدينة برج العرب، ونيفين النحاس لحي العامرية أول، وإنجي فتحي، لحي وسط.

وتولى رئيس حي شرق الإسكندرية منصبه الجديد لنحو 48 ساعة فقط إذ قاد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ب3 شوارع هي زنانيري وخلف وأمام محطة سيدي جابر ونجت.

وأسفرت الحملة التي تعد آخر ظهور لرئيس حي شرق الإسكندرية، المقبوض عليه، عن ضبط وإزالة 54 حالة إشغال متنوعة، وذلك بحضور سكرتير عام الحي وشرطة المرافق.

وتابع رئيس حي شرق عدة ملفات وحملات أخرى قبل ضبطه لتنفيذ حكم غيابي بالمؤبد منها تغريم 3 محلات 11 ألف جنيه لمخالفتها مواعيد الغلق الشتوية، وأعمال زراعة وري الحدائق وتنظيف الشوارع.

قضية قديمة

وفي ساعة متأخرة من أول أمس، ألقى ضباط تنفيذ الأحكام القبض على رئيس حي شرق من داخل منزله، بعدما تبين أنه مطلوب ضبطه على ذمة قضية أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم في القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

200 ألف جنيه

ووفقًا لأوراق القضية، تضم القضية متهمين اثنين وهما كل من "ح.ز.ال" 54 سنة، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقًا، ورئيس حي شرق الإسكندرية حاليًا، و"م.ال.ه" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

وتبين أن رئيس حي شرق، أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركته لدى المحافظة عن أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد اتفاق المتهم مع المقاول المذكور على تلقي رشوة وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة واستئذان النيابة العامة في إجراء التسجيلات الصوتية.

وألقي القبض على المتهم متلبسًا بتلقي مبلغ 140 ألف جنيه من أصل الـ 200 ألف المتفق عليها بالصوت والصورة في أحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وجرى إحالته إلى نيابة الأموال العامة، وصدر ضده حكم غيابي في القضية بجلسة 2025/4/19 بالسجن المؤبد.

رئيس حي جديد

وفي تحرك عاجل، أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا بنقل المهندسة إنجي فتحي، رئيس حي وسط، لتتولى رئاسة حي شرق الإسكندرية، عقب القبض على المذكور، فيما تضمن القرار تصعيد إيمان عباس، سكرتير عام حي وسط، لتتولى رئاسة الحي.

الدائرة الـ 35

وتقدم "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، بمعارضة استئنافية أمام النيابة العامة، لإعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية الرشوة.

وأُحيل رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الدائرة الخامسة والثلاثون جنايات بالمحافظة، لمحاكمته خلال الأسبوع الأول من دور الانعقاد في نوفمبر المقبل.

