رئيس حي شرق الإسكندرية يعود إلى محبسه تمهيدًا لإعادة محاكمته

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

رحّلت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، رئيس حي شرق الإسكندرية إلى محبسه، تمهيدًا لبدء إجراءات إعادة محاكمته حضوريًا أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية في قضية الرشوة الصادر فيها حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد.

وتقدَّم المتهم "ح. ز. ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعارضة استئنافية أمام النيابة العامة لإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

وباشرت جهات التحقيق نظر طلب إعادة الإجراءات المقدم من المتهم عقب إلقاء القبض عليه، وقررت إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد الدائرة التي ستتولى نظرها.

وتعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُّهم بطلب وتقاضي رشوة قدرها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.

وكان قطاع الأمن العام قد تمكن من ضبط المتهم بعد تحديد مكان اختبائه، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

