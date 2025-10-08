بعد إدانته في قضية رشوة.. إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية لمحاكمة نوفمبر

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُحيل رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الدائرة 35 جنايات بالمحافظة، لمحاكمته خلال الأسبوع الأول من دور الانعقاد في نوفمبر المقبل، بعد إلقاء القبض عليه تنفيذاً لحكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رحلت رئيس الحي إلى محبسه، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء إجراءات إعادة محاكمته حضوريًا، عقب تقديمه اعتراضًا استئنافيًا على الحكم الغيابي الصادر ضده.

وتقدم "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، الأربعاء، بمعارضة استئنافية أمام النيابة العامة لإعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا، وباشرت جهات التحقيق النظر في طلبه، وقررت إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة لنظرها.

وتعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضي رشوة قدرها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.

وكان قطاع الأمن العام قد تمكن من ضبط رئيس الحي بعد تحديد مكان تواجده، حيث جرى القبض عليه في محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

