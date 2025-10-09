حريق مستشفى راقودة في الإسكندرية.. 15 صورة ترصد آثار الدمار

أسوان - إيهاب عمران:



كرم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أسر العاملين الذين وافتهم المنية الشهر الماضي أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والوظيفي.



وتأتي هذه اللفتة الإنسانية تقديراً وعرفاناً بما بذلوه من جهد وتضحية في خدمة الوطن والمواطنين، ولتعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين.

سلم المحافظ أسر الفقيدين شهادات تقدير ودرع المحافظة، إلى جانب مكافآت مالية مجزية، مؤكداً أن هذا التكريم يجسد رسالة إنسانية نبيلة واعترافاً بجميل من ضحوا بأرواحهم خلال أداء مهامهم.

بدأ محافظ أسوان بتكريم أسرة الفقيد نوبي أحمد يوسف، العامل بفرقة الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



نوبي وافته المنية أثناء إصلاحه كسرًا في ماسورة مياه بمنطقة كيما، حيث تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته على الفور.

كما شمل التكريم أسرة الفقيد حمادة محمد الصغير، والشهير بـ "حمادة الفران"، (58 عاماً)، وهو أحد سائقي مشروع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.



حمادة لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بعمله اليومي في نقل المخلفات من إحدى المنشآت الحكومية وهو يقود سيارة تحميل الحاويات.

صرح إسماعيل كمال، بأن هؤلاء العاملين يمثلون نماذج مشرفة للعطاء والإخلاص، مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم في سبيل خدمة المجتمع.

وتابع المحافظ أن تكريم أسرهم يعتبر واجباً وطنياً ورسالة تقدير لكل من يؤدي عمله بضمير حي وإخلاص، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الفقيدين تقديراً لدور ذويهم الذين أصبحوا بحق "شهداء العمل"، وتأكيداً للنهج الجديد الذي يرتكز على الوقوف بجانب أسر من ضحوا بحياتهم لتبقى تضحياتهم خالدة في ذاكرة المجتمع الأسواني.